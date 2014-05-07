Базова інфляція у квітні зросла майже до 3%

Базова інфляція(базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в квітні 2014 року порівняно з березнем 2014 року прискорилася до 2,8% (БІСЦ - 102,8%), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в квітні 2014 року проти квітня 2013 року також зафіксована інфляція 5,1% (БІСЦ - 105,1%).

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно мова йде про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні порівняно з березнем 2014 року становила 3,3% і таким чином зросла в порівнянні з попереднім місяцем в 1,5 рази. У річному вираженні (проти квітня 2013 року) інфляція прискорилася до 6,9%, з початку 2014 року (квітень 2014 року до грудня 2013 року) - до 6,4%.