Україні допоможуть створити службу фінансових розслідувань

Про це йдеться в листі заступника голови центру податкової політики і адміністрування податків ОЕСР Грейс Перез-Наварро, адресованому міністерству доходів і зборів України, повідомила прес-служба міністерства.

“ОЕСР готова надавати всебічну підтримку новоствореній службі фінансових розслідувань для її ефективної діяльності, зокрема, в побудові механізмів швидкого обміну оперативними даними і конфіденційною інформацією між Службою та іншими органами влади”, - цитує прес-служба Перез-Наварро.

За її словами, ОЕСР готова також сприяти навчанню українських слідчо-оперативних співробітників, які працюють у сфері боротьби з фінансовими злочинами, шляхом забезпечення місць для учасників курсів у Міжнародній академії ОЕСР з розслідування податкових злочинів.

Перез-Наварро також підкреслила, що ці заходи ОЕСР готова вжити, оскільки повністю підтримує стратегію українського уряду, спрямовану на боротьбу з усіма видами фінансових злочинів.

“Створення єдиної служби, яка відповідатиме за розслідування всіх фінансових злочинів, є найважливішим кроком у цьому напрямі”, - зазначила Перез-Наварро.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Міністерству фінансів України і створивши єдину службу фінансових розслідувань.

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Пізніше, наприкінці березня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що необхідно ліквідувати податкову міліцію і створити єдиний для всієї країни орган, до компетенції якого входив би комплекс заходів з розслідування фінансових, в першу чергу податкових, злочинів.

Створення такого органу вже підтримало і Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF).