Нацбанк помітно знизив офіційний курс гривні

7 травня курс гривні знизили до позначки 1165.1347 грн за 100 доларів (6 травня - 1146.9576 за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро знизили до 1624.7803 грн за 100 євро (6 травня - 1591.2890 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.2678 грн за 10 рублів (6 травня - 3.2004 грн за 10 рублів).

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Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після пообіді на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.