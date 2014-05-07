Українська дочка «Сбербанку» закрила відділення в Криму

Дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні припинив діяльність своїх відділень в Криму і Севастополі, повідомляється на сайті банку.

«Згідно з постановою Національного банку України, дочірній банк «Сбербанку Росії» повідомляє про припинення діяльності відділень банку, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що обслуговування клієнтів кримських відділень дочки «Ощадбанку» здійснюватиметься у відділеннях банку, які знаходяться на материковій частині території України, і проходитиме у стандартному режимі відповідно до українського законодавства та вимог Національного банку, а питання додаткових способів виконання зобов'язань перед вкладниками кримських відділень зараз вивчається і рішення буде запропоновано найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заборонив українським банкам до закінчення російської окупації здійснювати діяльність у Криму. Відповідне рішення регулятор прийняв, враховуючи неможливість здійснювати банківське регулювання та нагляд, валютний контроль та державний фінансовий моніторинг за діяльністю банків та їх відокремлених підрозділів, розташованих на території Криму і Севастополя.

Раніше керівництво дочки "Сбербанку" заявляло про намір залишитися працювати в Криму згідно з дозволами Цетрального банку Росії.

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