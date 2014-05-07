Долар на закритті міжбанку впав до 11,95 грн

У середу, 7 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,8000/11,9500 грн/дол. проти 11,9000/12,3000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів підвищилися до 16,4355/16,6505 грн/євро проти 16,5535/17,1160 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3910/1,3930.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3321/0,3391 грн/рубль проти 0,3349/0,3462 грн/рубль, на 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 травня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,9000/12,0000 грн/дол., щодо євро - на рівні 16,5830/16,7285 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,3322/0,3434 грн/рубль.