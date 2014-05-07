Золотовалютні резерви НБУ скоротилися на $860 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 травня 2014 року становили 14,226 млрд дол., що на 5,7%, або на 859,7 млн дол., менше показника на 1 квітня в 15,086 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 30,3%, або на 6,19 млрд дол.

На 1 травня резерви в іноземній валюті становили 12,420 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 28,5 млн. дол., золото – 1,777 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 квітня 2014 року становили 15,086 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн. дол., менше за показник на 1 березня в 15,462 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи щодо валютних спекулянтів.