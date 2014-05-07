Українці за рік задекларували 37,5 млрд гривень доходів

Громадяни України в рамках декларативної кампанії 2014 року, що проходила з 1 січня по 1 травня поточного року, задекларували 37,5 млрд грн доходів, одержаних у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході брифінгу в Києві директор інформаційно-комунікаційного департаменту Міністерства доходів і зборів України Віктор Косарчук.

«30 квітня був останній день подачі декларації. За оперативними даними, декларації про майновий стан подали 493 тис. громадян. Задекларовано доходи на суму 37,5 млрд грн», - сказав Косарчук.

При цьому він зазначив, що кількість громадян, які задекларували більш як 1 млн. грн доходів, збільшилася порівняно з минулим роком на 40 осіб і становила 3380 осіб. «З початку декларативної кампанії 3380 громадян задекларували доходи на суму більш як 1 млн. грн», - сказав Косарчук.

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За його словами, мільйонери проживають фактично у всіх великих містах країни. Найбільше гривневих мільйонерів традиційні в Києві (1413 осіб) і в Донецькій області (320 осіб).

У ході брифінгу були також оприлюднені дані про те, що в структурі загальних доходів громадян доходи від зарплати становили 13,9 млрд грн, від продажу рухомого і нерухомого майна – 3,9 млрд грн, від одержаного спадку і подарунків – 6,7 млрд грн, від здачі майна в найм – 1 млрд грн, від операцій з інвестиційними активами – 1,2 млрд грн, від іноземних доходів – 1,1 млрд грн. Інші доходи становили 7,6 млрд грн. При цьому в Міндоходів також зазначили, що, за даними декларацій, сума заявленого до сплати податку становила 786,5 млн. грн.

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За інформацією міністерства, 95,7 тис. громадян скористалися правом на отримання податкової знижки, загальна сума якої становила 120,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада прийняла закон про оподаткування пасивних доходів громадян, які також підлягають декларуванню. Пасивні доходи – це відсотки за депозитами, облігаціями, дивіденди, роялті, сюди ж входять доходи від оренди нерухомості. Вони оподатковуватимуться один раз на рік за підсумками всього року на всю суму. Ті, хто одержує доходи з усіх пасивних джерел, включаючи відсотки за депозитами, в обсязі від 20 тис. грн і до 236 тис. грн, повинні будуть сплатити податок за ставкою 15%. Доходи від 236 тис. грн до 1 млн. оподатковуватимуться загальним податком за ставкою 20%, понад 1 млн. грн – за ставкою 25%.