МВФ дає Україні кредит під 3% річних

Процентна ставка за наданим Україні кредитом МВФ на суму 17,1 млрд дол., перший транш якого в розмірі 3,2 млрд дол. 7 травня надійшов до України, становить 3% річних, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, умовою надання кредиту є також виплата ставки одноразової комісії (за резервування коштів), що становить 0,15 % і повертається пропорційно отриманим коштам, і ставки сервісного збору - 0,5% від суми траншу.

Також повідомляється, що протягом пільгового періоду - 3 роки, здійснюється щоквартальна виплата відсотків за отриманими траншам, погашення основної суми здійснюється рівними частинами щоквартально протягом наступних 2-х років.

Мінфін також зазначив, що частина отриманого першого траншу в розмірі близько 2 млрд дол. буде використана на підтримку державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол. в рамках виконання раніше схваленої дворічної програми співпраці.

Дворічна програма співпраці між Україною і МВФ, що передбачає кредитування економіки України в обсязі 17 млрд дол., була схвалено радою директорів Фонду в ніч на 1 травня поточного року.

МВФ є ключовим кредитором України. Активні переговори з Фондом були відновлені зі зміною уряду - в березні поточного року. Нова дворічна програма співпраці є безпрецедентною за обсягами кредитування для України.