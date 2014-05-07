Турчинов підписав закон про держзакупівлі в особливий період

Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав Закон України «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо застосування переговорної процедури закупівлі в умовах особливого періоду).

Цим законом встановлюється, що переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, зокрема нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Зазначається, що документ прийнято із доповненнями, внесеними під час обговорення.

Народний депутат від “Батьківщини”, т.в.о. заступника глави Адміністрації президента України Андрій Сенченко заявив, що ВР ухвалила закон № 4754, який стосується здійснення державних закупівель в особливий період. “Тут теж спростили процедуру. Це стосується лише силових відомств, задіяних в антитерористичній операції, і лише на період проведення цієї операції, з тим, щоб своєчасно здійснювати відповідні закупівлі”, - пояснив він.

Читайте такожДержзакупівлі у спрощеному режимі можуть заборонити