Україна за 10 днів погасить борги за газ, якщо ціну знизять до $268,5 - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в харківському аеропорту після проведення виїзного засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання, чи будуть використані кошти МВФ для погашення боргів за газ.

За його словами, російському "Газпрому" було направлено пропозицію продовжити контракт за ціною 268,5 дол за тис куб м, як це було в першому кварталі 2014 року.

«Як тільки така ціна буде встановлена і буде підписана додаткова угода, Україна протягом 10 днів готова погасити всі заборгованості, в тому числі й ті, які були зроблені минулим урядом. Основа - минулого уряду, але ж це борги України», - сказав Яценюк.

Він зазначив , що Україна почала передарбітражну процедуру врегулювання газової суперечки з "Газпромом".

«Ми почали передарбітражну процедуру врегулювання спору. Російський "Газпром" отримав претензію від української компанії, в якій є чіткий перелік тих вимог, які ми вважаємо є законними, і російський "Газпром" повинен піти на зустріч», - сказав Яценюк, додавши, що російський газовий монополіст повинен зрозуміти, що застосовувати політичну ціну на газ і використовувати газ, як політичну зброю по відношенню до України, неприйнятно.

«Якщо ми досягнемо згоди по закінчення 30 днів, значить, ми не будемо в суді. Якщо такої згоди не буде досягнуто, то залишилося 24 дні і ми зустрінемося з «Газпромом» в Стокгольмі, в арбітражному суді», - підкреслив Яценюк.