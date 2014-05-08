США скасовують торгові пільги для Росії

09:08, 08 травня 2014
Фінанси
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Президент США Барак Обама повідомив про скасування низки торговельних пільг щодо Росії. Американські митні тарифи для російського імпорту будуть підвищені.

Таможенные тарифы для российского импорта будут повышены / zr.ru

Адміністрація США виключила Росію з торгової програми, що дозволяє країнам з перехідною економікою безмитноімпортувати в США певні види товарів, пише "Німецька хвиля".

Президент США Барак Обама письмово повідомив у середу, 7 травня, американський Конгрес про відповідне рішення. В його листі законодавцям, зокрема, йдеться про те, що Росія "досить далеко просунулася вперед в економічному розвиткові і поліпшила торговельну конкурентоспроможність", а значить, не потребує торгових пільги у рамках Загальної системи преференцій для країн з перехідною економікою.

Білий дім повідомив, що рішення Обами призведе до підвищення митних тарифів на російський імпорт. При цьому уряд Сполучених Штатів не пов'язує скасування торговельних пільг для Росії з політикою Кремля щодо України. Тоді як Рада національної безпеки США вважає зроблений президентом крок своєчасним.

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