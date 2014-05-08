Зростання золотовалютних резервів Південної Кореї досяг рекорду

Золотовалютні резерви Республіки Корея (РК) збільшуються десятий місяць поспіль і за станом на початок травня досягли нового рекордного рівня порядку 355,85 млрд доларів, пише "Прайм".

Це на 1,5 млрд доларів більше, ніж минулого місяця, повідомив сьогодні офіційний представник Корейського банку.

Серед основних чинників зростання центробанк РК називає зростання вартості недоларових цінних паперів, чому сприяло ослаблення позицій долара, і доходів від інвестицій.

У квітні відмічено підвищення вартості євро і фунта стерлінгів щодо долара відповідно на 0,5 і 1,1%.

Запаси іноземної валюти і золота в країні зберігаються в цінних паперах і депозитах, резервних позиціях Міжнародного валютного фонду, спеціальних правах запозичення і в золотих злитках.

За обсягом валютних резервів Південна Корея продовжує залишатися на сьомому місці у світі після Китаю, Японії, Швейцарії, Росії, Тайваню та Бразилії.

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