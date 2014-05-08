Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю несподівано зріс

Згідно з даними Головного митного управління КНР експорт товарів і послуг збільшився в квітні 2014 р. на 0,9% в річному вираженні до $188,5 млрд, імпорт - на 0,8% до $170,1 млрд. Аналітики, опитані Bloomberg, прогнозували зниження першого показника на 3%, другого - на 2,1%, пишуть Вести.ru.

Позитивне сальдо торгового балансу різко збільшилася до $18,5 млрд у квітні з $7,7 млрд у березні. Експерти прогнозували більш помірне підвищення показника - до $16,7 млрд.

Зростання експорту знижує ймовірність того, що уряд країни вдасться до більш масштабних заходів зі стимулювання економіки, ніж збільшення витрат на будівництво залізниць і податкові послаблення, після скорочення темпів зростання ВВП в минулому кварталі до мінімуму за півтора року.

Тим не менш аналітики нагадують, що на початку 2013 р. були виявлені випадки фальсифікації документів, на основі яких підраховуються показники зовнішньої торгівлі, так що дані за початок цього року можуть не цілком коректно відображати поточне положення справ. На думку економістів RBS, квітень стане останнім місяцем, коли дані можуть бути спотворені.

Європейський союз залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером КНР: за 4 місяці з початку року обсяг торгівлі з ним склав $180 млрд, збільшившись на 11,3%. Обсяг торгівлі з США збільшився на 5,2% до $168 млрд.

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