Долар на міжбанку залишився на колишньому рівні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,7000/11,9500.

Як повідомляє "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту становили - 0,3339/0,3410.

Котирування з євро-гривні пішли вниз - 16,2885/16,6390. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на тому ж рівні - 1,3922/25 (середа - 1,3925/27).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 травня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,8000/11,9500 грн/дол. проти 11,9000/12,3000 грн/дол. на 12:00.