У НБУ розповіли, чому скоротилися золотовалютні резерви

Золотовалютні резерви Національного банку України в квітні скоротилися до 14,226 млрд дол. за рахунок проведення платежів з погашення та обслуговування державного боргу в іноземній валюті, повідомляється на сайті регулятора.

«У квітні на їх динаміку вплинуло здійснення платежів з погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті (959 млн дол. США), зокрема здійснення платежів на користь Міжнародного валютного фонду (654 млн дол. США)», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Нацбанк не здійснював у квітні валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 травня 2014 року становили 14,226 млрд дол., що на 5,7%, або на 859,7 млн дол., менше показника на 1 квітня в 15,086 млрд дол.

За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 30,3%, або на 6,19 млрд дол.

7 травня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол. в рамках виконання раніше схваленої дворічної програми співпраці. За словами голови НБУ Степана Кубіва, 1 млрд отриманого траншу піде на поповнення резервів.

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