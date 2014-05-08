Гривня на міжбанку зміцнилася до 11,77 грн/дол.

У четвер, 8 травня, до 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,6600/11,7700 грн/дол. проти 11,7000/11,9500 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до 12:00 підвищилися до 16,2485/16,4080 грн/євро проти 16,2885/16,6390 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3922/1,3925, змінюючись у досить вузькому коридорі.

По відношенню до російського рубля котирування гривні до 12:00 встановилися на рівні 0,3351/0,3383 грн/рубль проти 0,3339/0,3410 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 34.8485 (-0.4340).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 травня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,8000/11,9500 грн/дол., по відношенню до євро - на рівні 16,2885/16,6390 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3339/0,3410 грн/рубль.