Експерти прогнозують падіння ВВП України на 6,5%

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на 6,5% за прискорення інфляції до 15,4%, повідомила УНІАН прес-служба МЦПД.

На думку експертів МЦПД, якщо брати до уваги анексію Криму і не враховувати регіональний внесок півострова у ВВП України, який у середньому становить 3,7%, то рівень падіння ВВП перевищить 10%.

Прискорення інфляції експерти МЦПД пояснюють прискоренням зростання грошової маси в результаті масового вилучення депозитів з банківської системи, а також подорожчанням імпортних товарів через девальвацію гривні.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року становило 1,1%

ВВП України у четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зріс на 3,3%, що дозволило вийти на нульове зростання ВВП за підсумками 2013 року у цілому.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України у 2014 році на 5% за прискорення інфляції до 16% за підсумками року.

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