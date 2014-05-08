Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 6 копійок

8 травня курс гривні підвищили до позначки 1159.3833 грн за 100 доларів (7 травня - 1165.1347 за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1614.6731 за 100 євро (7 травня - 1624.7803 за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля склав 3.2661 грн за 10 рублів (7 травня - 3.2678 за 10 рублів).

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася до 11,77 грн/дол.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після полудня на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.