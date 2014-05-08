В Україні залишилося тільки 2 гривневих мільярдери

Кількість гривневих мільярдерів, які задекларували одержані в 2013 році доходи в обсягу одного і більше мільярдів гривень, скоротилася порівняно з минулим роком удвічі – до двох осіб з чотирьох, повідомив під час брифінгу в Києві заступник директора департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Сергій Наумов.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи підсумки декларативної кампанії, що пройшла в Україні з 1 січня по 1 травня, він відзначив: «Мільярдери цього року є – їх два. Це дані на 29 квітня».

Читайте такожУкраїна посіла 27 місце у світі за кількістю мільярдерів

При цьому Наумов не уточнив, де проживають ці громадяни, пославшись на попередність наявних даних, які вимагають додаткової перевірки.

Разом з тим, Наумов звернув увагу, що кількість людей, чий статок становить більш як мільярд гривень, більша, ніж кількість громадян, які задекларували доходи в такому обсягу. «Задекларували тільки ті доходи і лише ті (громадяни – УНІАН), хто зобов'язаний був декларувати. Відповідно до чинних норм, люди не зобов'язані декларувати свої статки – активи, майно, кількість коштів», - пояснив чиновник.

Саме тому, за його словами, сьогодні обговорюється питання про те, щоб змінити ідеологію декларування і перенести акценти не на факт отримання доходів, а на загальні дані про майновий статок. «Ми зараз обговорюємо норму про те, що обов'язковість подання декларації про майновий статок має залежати не від факту отримання доходів упродовж року, а від статку, майна, що перебуває у власності громадянина», - наголосив Наумов.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України в рамках декларативної кампанії 2014 року, яка проходила з 1 січня по 1 травня поточного року, за попередніми даними задекларували 37,5 млрд грн доходів, одержаних в 2013 році. Кількість громадян, які задекларували більш як 1 млн. грн доходів, виросла порівняно з минулим роком на 40 осіб і становить 3380 людей.

За інформацією Міндоходів, у структурі загальних доходів громадян доходи від зарплати становили 13,9 млрд грн, від продажу рухомого і нерухомого майна – 3,9 млрд грн, від одержаного спадку і подарунків – 6,7 млрд грн, від здачі майна в оренду – 1 млрд грн, від операцій з інвестиційними активами – 1,2 млрд грн, від іноземних доходів – 1,1 млрд грн. Інші доходи становили 7,6 млрд грн. Сума заявленого до сплати податку становила 786,5 млн. грн.