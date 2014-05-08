Міжбанк закрився доларом по 11,85 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,9500, до 12:00 ціни знизилися 11,6600/11,7700. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 11,7000/11,8500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3339/0,3410, до 12:00 звузився спред 0,3351/0,3383. До закриття торгів ціни знизилися 0,3345/0,3373. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,0880 (-0.1945).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3905/50. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями - 16,2885/16,6390, до 12:00 ціни пішли вниз 16,2485/16,4080. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 16,3105/16,5255.

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