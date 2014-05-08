Нацбанк позбавив валютних ліцензій два кримських банки
Нацбанк заборонив українським банкам до закінчення російської окупації здійснювати діяльність в Криму
Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у "Чорноморського банку розвитку та реконструкції" (Сімферополь) і банку "Морський" (Севастополь), повідомляється на сайті регулятора.
Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк відкликав у цих банків ліцензії на здійснення банківської діяльності, а також заборонив українським банкам до закінчення російської окупації здійснювати діяльність у Криму.
Згідно з повідомленням, центральний банк затвердив таке рішення, оскільки не має можливості здійснювати банківське регулювання та нагляд, валютний контроль та державний фінансовий моніторинг за діяльністю банків у Криму.
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