Нацбанк позбавив валютних ліцензій два кримських банки

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у "Чорноморського банку розвитку та реконструкції" (Сімферополь) і банку "Морський" (Севастополь), повідомляється на сайті регулятора.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк відкликав у цих банків ліцензії на здійснення банківської діяльності, а також заборонив українським банкам до закінчення російської окупації здійснювати діяльність у Криму.

Згідно з повідомленням, центральний банк затвердив таке рішення, оскільки не має можливості здійснювати банківське регулювання та нагляд, валютний контроль та державний фінансовий моніторинг за діяльністю банків у Криму.

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