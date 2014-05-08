Мінфін поліпшив дані щодо дефіциту держбюджету в першому кварталі

Дефіцит державного бюджету України в першому кварталі 2014 року становив 4,094 млрд грн, що на 9,48%, або на 429 млн грн, менше дефіциту за підсумками січня-березня минулого року в розмірі 4,523 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Наприкінці квітня Мінфін оприлюднив статистику виконання держбюджету за підсумками першого кварталу ц.р., згідно з якою дефіцит держбюджету оцінювався в 4,133 млрд грн., і, таким чином, уточнений показник дефіциту на 39 млн грн нижчий.

За інформацією Мінфіну, показник дефіциту становив 6% річного показника згідно держбюджету на поточний роки зі змінами від 27 березня.

Також Мінфін покращив показник виконання зведеного бюджету, який, за уточненими даними, зведений із профіцитом в 496,9 млн грн., тоді як за аналогічний період минулого року – з дефіцитом у 5,683 млрд грн.

Надходження до держбюджету в першому кварталі ц.р. становили 88,803 млрд грн, що на 5,014 млрд грн, або на 6%, більше аналогічного періоду минулого року. Загальна сума доходів зведеного бюджету становила 112,208 млрд грн, що на 5,313 млрд грн, або 5%, більше показника за аналогічний період минулого року. До загального фонду держбюджету надійшло 78,376 млрд грн, що на 6,493 млрд грн, або на 9%, більше минулорічного показника.

Касові витрати держбюджету в першому кварталі ц.р. становили 92,818 млрд грн, що на 5,6%, або на 4,961 млрд грн, більше відповідного показника 2013 року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету становила 111,642 млрд грн, що на 0,4% або на 460,5 млн грн менше. При цьому, касові витрати загального фонду держбюджету становили 82,901 млрд грн, що більше відповідного показника 2013 року на 4,8%, або на 3,795 млрд гривень.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2014 року погашення основної суми боргу держбюджету становило 17,252 млрд грн, зокрема внутрішнього – 15,615 млрд грн, зовнішнього – 1,637 млрд грн. Державні запозичення на фінансування держбюджету становили 16,103 млрд грн, зокрема на внутрішньому ринку було залучено 15,786 млрд грн, із зовнішніх джерел - 317,6 млн грн.

Від приватизації держмайна в першому кварталі 2014 року до держбюджету надійшло 47,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 2,945 млрд грн, більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», що передбачає дефіцит бюджету обсягом 68,5 млрд грн і граничний рівень державного боргу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.