Вкладники банку «Даніель» вже отримали майже 89% виплат

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам ліквідованого банку «Даніель» 354 млн грн, або 88,6% суми, що підлягає відшкодуванню в межах гарантованої суми, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Фонд нагадав, що з 16 квітня здійснює ліквідацію банку «Даніель», у зв'язку з чим з 23 квітня розпочав виплати вкладникам банку через установи банку «Хрещатик». Також ліквідатор приймає вимоги кредиторів, які мають документально підтверджені вимоги до банку.

У даний час ліквідатор банку продовжує інвентаризацію та оцінку його майна, в результаті чого буде сформована ліквідаційна маса для продажу та задоволення вимог кредиторів відповідно до законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 квітня почав ліквідацію проблемного банку «Даніель» на підставі рішення Національного банку України від 15 квітня про відкликання ліцензії та ліквідацію цього банку і призначив уповноваженою особою з ліквідації банку Євгенія Ожга.

Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Даніель» терміном на три місяці 17 січня і розпочав виплати вкладникам через установи банку «Хрещатик» з 31 січня.

Банк «Даніель» (Київ) працює на ринку України з 2003 року і входив у групу невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотного пакету акцій (більше 10%).