Рада ЄС розгляне питання санкцій проти кримських компаній

Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн - членів ЄС розгляне питання санкцій проти компаній, розташованих в анексованому Росією Криму, за експропріацію української власності.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам європейський дипломат, який побажав, аби залишитися неназваним.

"У Криму було багато власності, яка належала Україні. Мала місце експропріація і конфіскація, і це є підставою для санкцій", - сказав дипломат.

"Йдеться про замороження активів компаній, і це матиме наслідки для тих, хто захоче мати бізнесові зв'язки з компаніями, які розташовані в Криму", - додав він.

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Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ збереться на засідання 12 травня під головуванням верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон і розгляне ситуацію в Україні як пріоритетне питання порядку денного.



