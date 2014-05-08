ЄС назве дату підписання економічної частини асоціації з Україною після виборів

Європейський Союз визначить дату підписання економічної частини Угоди про асоціацію з Україною одразу після президентських виборів в Україні 25 травня.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив комісар ЄС з питань торгівлі Карл де Гухт.

"Ми підпишемо економічну частину угоди після президентських виборів. Але рішення щодо точної дати будемо ухвалювати одразу після того, як відбудуться президентські вибори в Україні. Наразі ще нічого не вирішено. Є тільки одне рішення - що процес підписання угоди в цілому відбудеться після виборів 25 травня", - сказав де Гухт.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня на прохання української сторони.

ЄС в односторонньому порядку скасував імпортні мита на українські товари у пакеті загальної допомоги Україні, від чого Київ виграє майже 500 млн євро на рік. Економічна частина угоди включає положення про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі.

