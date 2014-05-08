Перший транш кредиту МВФ поповнив золотовалютні резерви до $17,3 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку України збільшились до 17,3 млрд дол. з 14,226 млрд дол. після одержання Україною першого траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду обсягом 3,2 млрд дол., повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України.

«Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила надання Україні дворічного кредиту за програмою «стенд-бай» у розмірі близько 17,01 млрд дол. для підтримки програми відновлення макроекономічної стабільності країни і посилення механізмів економічного розвитку, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання, - йдеться в повідомленні НБУ. – В рамках цієї програми Україні було надано перший транш кредитних коштів у розмірі 2,058 млрд СДР (3,2 млрд дол. – УНІАН), що сприяло зростанню золотовалютних резервів з початку травня нинішнього року з 14,23 млрд дол. до 17,3 млрд дол».

Раніше в Нацбанку відзначали, що золотовалютні резерви Національного банку України в квітні скоротилися до 14,226 млрд дол. за рахунок проведення платежів з погашення й обслуговуванню державного боргу в іноземній валюті. Разом з тим директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс наголосив, що перший транш в обсягу 3,2 млрд дол., виділених Україні Міжнародним валютним фондом у рамках виконання дворічної програми співпраці, буде спрямовано на стабілізацію системи державних фінансів і сприятиме отриманню Києвом додаткового пакета фінансової допомоги з боку інших фінансових організацій.

МВФ є ключовим кредитором України. Активні переговори з Фондом було відновлено із зміною уряду – в березні цього року. Нова дворічна програма співпраці є безпрецедентною за обсягами кредитування для України. Водночас умови одержання кредиту також є жорсткими: цього року МВФ має намір тричі провести оцінку економічних перетворень у країні, яка включатиме не тільки моніторинг ситуації, а й аналіз результатів роботи ключових міністерств і відомств, включаючи Мінфін, Нацбанк, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Державну податкову і Митну служби. Також МВФ проаналізує ефект вже ухвалених урядом рішень про підвищення тарифів на газ і тепло для населення, перехід на політику гнучкого валютного курсу, зміну підходів й організації в системі державних закупівель.

