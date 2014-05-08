США нададуть Україні в поточному фінансовому році понад $250 млн - ЗМІ

"Додатково до кредитних гарантій на 1 мільярд доларі , схвалених 1 квітня, США надають 187 мільйонів доларів у фіскальному 2013-2014 році у вигляді фінансування USAID плюс 50 мільйонів доларів у вигляді технічної допомоги, щоб підтримати програми з підтримки макроекономічної стабільності, провести антикорупційну реформу, знизити вразливість України до зовнішнього економічному тиску, особливо з Росії і в енергетичному секторі, щоб підтримати енергетичну ефективність і повернути вкрадені активи українського уряду і громадян", - сказала Нуланд.

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"Ми також надаємо більш ніж 18 мільйонів доларів збройним силам і прикордонній службі", - додала вона. Крім того, за словами Нуланд, 11 мільйонів доларів підуть на підтримку президентських виборів, які Верховна Рада призначила на 25 травня.