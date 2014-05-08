США нададуть Україні в поточному фінансовому році понад $250 млн - ЗМІ

20:13, 08 травня 2014
Фінанси
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США нададуть у поточному фінансовому році понад 250 млн дол на підтримку владі України. Про це повідомляє РІА «Новости», цитуючи заступника держсекретаря Вікторію Нуланд на слуханнях в палаті представників конгресу.

Нуланд заявила про суму цьогорічної допомоги Україні / Фото: УНІАН

"Додатково до кредитних гарантій на 1 мільярд доларі , схвалених 1 квітня, США надають 187 мільйонів доларів у фіскальному 2013-2014 році у вигляді фінансування USAID плюс 50 мільйонів доларів у вигляді технічної допомоги, щоб підтримати програми з підтримки макроекономічної стабільності, провести антикорупційну реформу, знизити вразливість України до зовнішнього економічному тиску, особливо з Росії і в енергетичному секторі, щоб підтримати енергетичну ефективність і повернути вкрадені активи українського уряду і громадян", - сказала Нуланд.

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"Ми також надаємо більш ніж 18 мільйонів доларів збройним силам і прикордонній службі", - додала вона. Крім того, за словами Нуланд, 11 мільйонів доларів підуть на підтримку президентських виборів, які Верховна Рада призначила на 25 травня.

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