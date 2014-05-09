Міндоходів готує нові кадрові рішення на митниці

Міністерство доходів і зборів України не виключає ухвалення нових кадрових рішень за результатами роботи митних пунктів країни у квітні і обіцяє кардинальні зміни у загальній системі роботи митниці.

Про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заступник міністра доходів і зборів України Віталій Науменко.

«8 квітня цього року відбулося оновлення керівного складу 22-х митниць. Для вивчення ситуації на місцях та недопущення "прориву" на переважну більшість митниць призначені тимчасово виконуючі обов'язки, - зазначив Науменко. - Це люди, які мають досвід роботи. Це важливо, оскільки митниця - це не тільки податки, це і боротьба з незаконним переміщенням зброї, валюти, наркотиків. Ми переживаємо не найкращий в українській історії період, і нам усім необхідно утримати ситуацію під контролем. За результатами роботи у квітні починаємо ухвалювати кадрові рішення».

Науменко зазначив, що на поточний момент найбільше занепокоєння викликають не стільки керівники митниць, скільки працівники середньої ланки та інспектори.

«Багато справедливої критики на предмет того, що немає помітного поліпшення у роботі митниць через відсутність суттєвих кадрових рішень на рівні середньої ланки і інспекторів. Повністю згодний з цим, і ми над цим зараз працюємо», - підкреслив заступник міністра.

На його думку, система цілком прогнила, і багато працівників перетворилися на "статистів". «Однозначний висновок: потрібні кардинальні зміни. Це моя оцінка за результатами того, що я побачив за півтора місяці роботи», - підкреслив Науменко.

При цьому він повідомив, що за участю громадськості вже розроблено програму модернізації митної служби, у тому числі в кадровій сфері, яка ґрунтується на широкому залученні громадян до діяльності митниць та центрального апарату за ключовими напрямками. До плану відповідних заходів вже включено пропозиції щодо залучення до митних органів кращих випускників вишів, впровадження практики наставництва в кращому його розумінні, а також щодо впровадження контрактної роботи митників з терміном контрактів не більше одного року. За словами Науменка, детальний план модернізації буде найближчим часом оприлюднено для подальшого обговорення.

Раніше Науменко зазначав, що співробітники митних органів Міністерства доходів і зборів України виконали план надходжень за квітень на 95%, причому значну частину платежів забезпечили Львівська та Південна митниці. Виконання завдань з наповнення доходної частини бюджету, як підкреслив заступник міністра, проходить на тлі кадрових змін у митних органах. Зокрема, за словами Науменка, в цілому по системі тільки в квітні було ухвалено понад 180 кадрових рішень.

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Як повідомляв УНІАН, митні органи України перебувають у стадії реорганізації у зв'язку з ліквідацією Міністерства доходів і зборів та формування на його базі Державних податкової та митної служб з підпорядкуванням Міністерству фінансів, а також єдиної служби фінансових розслідувань.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Шлапак, положення про податкову та митну служби, які регулюють роботу відомств, буду ухвалено урядом орієнтовно в середині травня.

Разом з тим, ще в березні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив у найстисліші терміни ліквідувати всі корупційні схеми по лінії митниці та податкової. Одним з результатів роботи у цьому напрямку стало зростання легального імпорту нафтопродуктів в Україну: у березні легальний імпорт бензину зріс на 83%.