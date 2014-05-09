Путін пообіцяв Лукашенку $2 млрд кредиту та скасування мит на нафту за дружбу з РФ

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні журналістам, говорячи про підсумки переговорів з керівництвом Росії, які відбулися напередодні в Москві, передає БЕЛТА.

За словами Лукашенка, ті питання в формуванні ЄАЕС, за якими не вдалося домовитися у форматі "трійки", були винесені за дужки і вирішуються на двосторонній основі.

«Ми не будемо блокувати підписання цього договору. Питання, які нас хвилювали, вдалося зняти», - заявив він.

Президент зазначив, що тепер до дня підписання договору, яке заплановане на 29 травня, сторони повинні мати чітке уявлення про документи. Зараз, за його словами, білоруська сторона ще раз проаналізує досягнуті в Москві домовленості.

Лукашенко, зокрема, повідомив, що Білорусь домовилася з Росією про постачання нафти під повну потребу і поетапне скасування сплати експортних мит на нафтопродукти. Президент наголосив, що сторонам вдалося досягти домовленості з усіх питань. У тому числі врегульовано питання продажу на російському ринку автомобілів, які збираються в Білорусі. Також вирішено питання вантажоперевезень.

"Ми вирішили на десятиліття вперед питання постачань природного газу (воно і раніше було вирішене, але також дуже важливо - нафти в тих обсягах, які ми хотіли б з перспективою збільшення, якщо нам це потрібно. Але поки 23 млн т в рік для нас цілком достатньо для того, щоб завантажити нафтопереробні заводи", - заявив глава білоруської держави.

За словами Лукашенка, Білорусь і Росія також домовилися щодо поетапного скасування перерахувань в російський бюджет експортних мит на нафтопродукти. "Ми поступово будемо їх знімати. Приблизно $1,5 млрд наступного року залишиться в бюджеті Білорусі. Близько цього ми перерахуємо в бюджет Росії. А на 2016 рік ми повернемося до цього питання, і я впевнений, що ми повністю протягом двох років знімемо ці мита і будемо цивілізовано торгувати".

Також Лукашенко повідомив, що Росія в травні перерахує Білорусі $2 млрд кредиту для підтримки золотовалютних резервів.

"Ми домовилися про те, що Російська Федерація, як це і було обіцяно, перерахує нам $2 млрд", - заявив президент.

"Це відбудеться вже в травні. Думаю, що через тиждень ми це питання вирішимо", - зазначив білоруський лідер.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Лукашенко заявив, що створення Євразійського економічного союзу краще відкласти на десять років, тому що країни-партнери Митного союзу не готові до нього.