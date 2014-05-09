Держборг Японії досяг рекордних для країни $10 трлн

Державний борг Японії досяг на кінець 2013 фінансового року (завершився 31 березня 2014 року) рекордних для країни 1025 трлн ієн (10,08 трлн доларів). Про це повідомляє Прайм з посиланням на міністерство фінансів країни.

За даними відомства, держборг за рік зріс на 33,4 трлн ієн (330 млрд доларів). Також за прогнозами японського фінансового відомства ця сума зростатиме і до закінчення 2014 фінансового року (31 березня 2015 року) може досягти позначки в 1143,9 трлн ієн (близько 11,32 трлн доларів).

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Держборг країни вже більш ніж удвічі перевищує розміри її валового внутрішнього продукту. Це найвищий показник серед держав-учасниць сімки - провідних промислово розвинутих країн (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія).

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Держборг Японії відносно стабільний, її облігації відрізняються низькою прибутковістю. На відміну від США ними володіють, в основному, самі японці і японські компанії, що також знижує ризики.

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Однак, на думку експертів, гігантський борг країни залишається "міною уповільненої дії". Зокрема, для зниження темпів його зростання цього року влада вирішила підняти споживчий податок в країні на угоди купівлі-продажу з 5 до 8%, а в наступному році - до 10%.

