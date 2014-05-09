США ввели санкції проти російського банку через Сирію

Мінфін США в четвер включив російський ВАТ МАБ "Темпбанк" і голову його правління Михайла Гаглоєва в санкційний список по Сирії, повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт відомства.

Крім того, в списку фігурують шість сирійських чиновників і дві сирійські нафтові компанії.

Раніше президент США Барак Обама заявив, про рішення на рік продовжити санкції проти Сирії, де з березня 2011 року не припиняється кровопролитний конфлікт.

Зокрема, продовжується заборона на експорт і реекспорт ряду сирійських товарів, і США продовжать блокувати активи низки сирійських чиновників, які зможуть виявити.

Читайте такожСША ввели санкції проти 7 громадян РФ і 17 компаній

У листі до конгресу президент США знову звинуватив сірійську владу в застосуванні хімічної зброї, підтримці терористичних організацій і втручанні у внутрішні справи сусіднього Лівану.

За даними ООН, близько 150 тисяч людей загинули в результаті трирічного громадянського конфлікту в Сирії.