G7 готує план підтримки України на випадок "газової війни" з РФ

За словами міністра енергетики Великобританії Еда Дейві такий план можуть підготувати вже до наступного місяця, пише gordonua.com з посиланням на Independent.

Також повідомляється, що G7 вже прийняв план скорочення енергетичної залежності від Росії. На думку Дейві, західні країни усвідомлюють важливість "запобігання загрози" з боку Кремля.

Серед планів G7 зі збільшення енергоефективності будівництво терміналів для використання зрідженого газу, розширення мережі трубопроводів, а також зняття з боку США обмежень на експорт сланцевого газу.

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"Диверсифікація джерел і маршрутів для видобувних видів палива є важливою. Жодна країна не повинна залежати повністю від одного постачальника. Не повинно бути так, що енергія може бути використана як засіб політичного впливу чи загроза безпеці", - впевнені на Заході.