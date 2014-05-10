Голова МЗС Швеції: окупований Крим повинен бути закритий для бізнесу

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що Крим має бути закритий для будь-якого бізнесу, якщо він не схвалений українською владою.

Про це він написав на свої сторінці у Тwitter.

"Крим - українська територія, окупована Росією. Вона має бути закрита для будь-якого законного бізнесу або іншої діяльності, не рекомендованої Києвом", - написав очільник МЗС Швеції.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України 6 травня 2014 року ухвалило рішення (тимчасово до закінчення окупації) припинити подальшу діяльність українських банківських установ і їх відокремлених підрозділів на території АР Крим.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав договір про входження Криму до складу РФ на основі незаконного "референдуму", проведеного 16 березня самопроголошеними властями АРК і Севастополя.

Українська влада і міжнародне співтовариство не визнали результати референдуму.