Голова МЗС Швеції: окупований Крим повинен бути закритий для бізнесу
Крим повинен бути закритий для будь-якого законного бізнесу або іншої діяльності, не рекомендованої Києвом, наголошує Більдт.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що Крим має бути закритий для будь-якого бізнесу, якщо він не схвалений українською владою.
Про це він написав на свої сторінці у Тwitter.
"Крим - українська територія, окупована Росією. Вона має бути закрита для будь-якого законного бізнесу або іншої діяльності, не рекомендованої Києвом", - написав очільник МЗС Швеції.
Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України 6 травня 2014 року ухвалило рішення (тимчасово до закінчення окупації) припинити подальшу діяльність українських банківських установ і їх відокремлених підрозділів на території АР Крим.
21 березня президент Росії Володимир Путін підписав договір про входження Криму до складу РФ на основі незаконного "референдуму", проведеного 16 березня самопроголошеними властями АРК і Севастополя.
Українська влада і міжнародне співтовариство не визнали результати референдуму.