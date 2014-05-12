Російський рубль продовжує падати

Долар до рубля на Московській біржі станом на 10:05 мск понеділка зріс на 21 копійку порівняно з рівнем закриття попередньої торгової сесії і становить 35,25 руб, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Євро подешевшав до рубля на 2 копійки до 48,51 руб.

При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, збільшилася на 10 копійок і становить 41,21 руб.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 травня, ринок акцій у Росії та курс рубля відреагували різким падінням на повідомлення про те, що терористи не будуть переносити незаконний "референдум" про статус регіонів у Донецькій і Луганській областях, що пропонував Путін. Так, рубль щодо долара знизився на 20 копійок