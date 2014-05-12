Долар на міжбанку знову зріс до 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/12,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вниз до 16,0395/16,5240.

Ціни на російську валюту знизилися до 0,3309/0,3409.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3770/72.

Як повідомляв УНІАН, на попередній торговій сесії в четвер, 8 травня, торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,9500, на 12:00 ціни знизилися до 11,6600/11,7700. На закриття торгів цінові рівні підвищилися до 11,7000/11,8500.

Ринок євро-гривня 8 травня відкрився котируваннями 16,2885/16,6390, на 12:00 ціни пішли вниз до 16,2485/16,4080. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 16,3105/16,5255.