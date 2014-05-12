Попит на валюту в Росії різко зріс через агресію Путіна проти України - ЗМІ

Попит на валюту в Російській Федерації в умовах найбільшої з часів "холодної війни" кризи у відносинах Росії та Заходу через події в Україні зріс у березні поточного року до максимального значення з січня 2009 року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані російського центробанку.

Попит на валюту у доларовому еквіваленті у березні зріс до 14,9 млрд дол., що в 1,5 разу більше, ніж у лютому.

Агентство відзначає, що такий великий попит у країні спостерігався тільки після світової фінансової кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, а причиною такого сплеску попиту на валюту стала заява президента Росії Володимира Путіна про можливість введення російських військ в Україну.

Росіяни також забрали з банків рекордні 6,9 млрд доларових депозитів, що становить майже половину всіх валютних банківських заощаджень.

За розрахунками агентства, російський рубль за перший квартал поточного року подешевшав до долара вже на 9%, а падіння до євро становило близько 8%.

Як повідомляв УНІАН, на початку сьогоднішніх торгів на 10.05 мск долар подорожчав на 21 копійку - до 35,25 крб. на тлі зниження вартості євро на 2 копійки - до 48,51 крб.

Росія після зміни влади в Україні в лютому поточного року у березні захопила і включила до складу РФ Крим, що спровокувало введення Заходом санкцій проти ряду російських чиновників і компаній.

На Заході вважають, що Росія також підтримує сепаратистів у південно-східних областях України, з допомогою яких хоче включити до свого складу й інші українські території, і загрожують введенням подальших санкцій за такі дії.