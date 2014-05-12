Дефіцит зведеного бюджету України без урахування "Нафтогазу" становить 0%

Дефіцит зведеного бюджету, без урахування дефіциту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», у січні-квітні 2014 року становив 0%, заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Дефіцит зведеного бюджету - це державний бюджет, місцеві бюджети, без урахування, наголошую, дефіциту НАК «Нафтогаз», - ми маємо 0%», - сказав міністр.

Водночас, за його словами, дефіцит бюджету з урахуванням дефіциту «Нафтогазу» становить 1,5%. «З урахуванням «Нафтогазу» дефіцит становить 1,5%», - сказав Шлапак.

Також міністр повідомив, що розпис держбюджету виконано на 100,3%.

При цьому він відзначив, що виконання бюджету стало можливим завдяки допомозі Національного банку. «Якби Національний банк не підставив нам плече, ми б не виконали бюджет», - зазначив Шлапак.

Він також повідомив, що уряд продовжує повне фінансування захищених статей бюджету, включаючи фінансування витрат на оборону, але фінансування незахищених статей йде, за словами Шлапака, дещо складніше. Крім того, за інформацією міністра, бюджет продовжує кредитувати Пенсійний фонд. «Загальний розмір позик – більш як 53 млрд грн», - сказав Шлапак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Мінфін поліпшив дані щодо дефіциту держбюджету в першому кварталі

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держказначейства, за січень-квітень 2014 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 120,4 млрд грн, що на 13,5%, або на 14,3 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-березня 2014 року становив 4,133 млрд грн, що на 8,6%, або на 360 млн. грн, менше дефіциту за аналогічний період 2013 року у розмірі 4,523 млрд грн.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», що передбачає скорочення прибуткової частини бюджету на 2014 рік на 24,7 млрд грн - до 372,9 млрд грн і скорочення витрат на 23,8 млрд грн - до 437,8 млрд грн за дефіциту бюджету обсягом 68,5 млрд грн.