Шлапак розповів, на що витратять гроші від міжнародних фінорганізацій

Кошти міжнародних фінансових організацій, які вже надійшли і ще надійдуть в Україну, будуть використані для погашення зовнішніх зобов'язань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми не витратили ані цента з коштів, які надійшли до бюджету. Ми разом з партнерами порахували так, щоб їхніх коштів вистачило на виконання зовнішніх зобов'язань (уряду України – УНІАН). Ми не хочемо брати додаткових грошей, робити борги», - сказав Шлапак.

При цьому він зазначив, що уряд не планує виходити на валютний ринок для купівлі валюти з метою виконання зобов'язань.

Раніше Шлапак зазначав, що Україна до кінця року повинна виплатити близько 9 млрд дол. за своїми зовнішніми зобов'язаннями.

Після отримання першого траншу кредиту від МВФ золотовалютні резерви Національного банку України збільшилися до 17,3 млрд дол. з 14,226 млрд дол.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року збільшилася на 148 млн. дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд у гривневому еквіваленті).

27 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що передбачає граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.