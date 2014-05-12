ЄБРР допоможе Україні створити інститут бізнес-омбудсмена

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум було підписано за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і президента ЄБРР Сумі Чакрабарті.

Коментуючи підписання документа, Яценюк зазначив, що створення інституту підтримки бізнесу, інституту бізнес-омбудсмена, – це вкрай важливий крок.

«Що це означає для бізнесу та інвесторів? Це означає, що у них буде незалежна людина, яка отримає право публічно звернутися до уряду, якщо будуть встановлені факти на митниці, в податковій, державних регуляторах, – там, де порушуватимуться права бізнесменів, – сказав Яценюк. – А для інвесторів це означає, що мільярдні кошти, які будуть вкладені в економіку України, використовуватимуться прозоро, а прояви корупції будуть мінімізовані. Що це означає для уряду? У уряду з'явився публічний критик і помічник».

У свою чергу, президент ЄБРР зазначив: «Я радий поставити свій підпис під меморандумом. Ми починаємо українську антикорупційну ініціативу, і ця робота була б неможливою без співпраці з усіма учасниками процесу і намірів нового уряду реалізувати ідеї, викладені в меморандумі».

За словами Чакрабарті, сьогодні не можна не враховувати усіх реалій розвитку ситуації в Україні, тому саме зараз важливо розпочати активну роботу з подолання корупції в країні заради економічного розвитку і формування сприятливого інвестиційного клімату. У зв'язку з цим формування незалежного інституту підтримки бізнесу, який акумулюватиме думку бізнесу в Україні, включаючи скарги на ведення бізнесу і пропозиції з поліпшення ділової активності, стане ключовою метою.

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«Сьогодні ми хочемо не тільки бачити успішну реалізацію конкретних проектів банку в Україні. Ми хочемо бачити успіх усіх трансформацій, які Україна робить на своєму шляху, – зазначив голова ЄБРР. – Для нас Україна стала символом перетворень, які відбуваються в регіоні у цілому. Ми готові до співпраці з урядом, у нас хороша секторальна база підтримки і співпраці, і ми розвиватимемо це і далі».

Довідка УНІАН. Питання подолання корупції в Україні стало активно обговорюватися фахівцями ЄБРР у квітні 2013 року, коли до України прибула місія банку з метою проведення низки зустрічей з представниками влади і пошуку найбільш ефективних заходів боротьби з хабарництвом. Президент ЄБРР Сумі Чакрабарті тоді відзначав, що публічність у сфері антикорупційних заходів не є для банку звичним явищем, проте ситуація з корупцією в Україні досягла такого рівня, що Рада директорів ЄБРР уповноважила керівництво банку донести необхідні рішення до керівництва України.

Місія ЄБРР під час своєї роботи в Україні провела низку зустрічей з представниками влади, включаючи Міністерство доходів і зборів, де обговорювалося питання подолання корупції на митниці. Проте, незважаючи на заявлену важливість роботи, істотних і ефективних домовленостей щодо подолання корупції в Україні за підсумками 2013 року сторони так і не досягли.

У лютому 2014 року Федерація роботодавців України відзначала, що обсяг хабарів, які бізнес був змушений платити українським чиновникам, досяг показника 160 млрд грн на рік.