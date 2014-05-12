ЄБРР допоможе Україні створити інститут бізнес-омбудсмена

13:10, 12 травня 2014
Фінанси
0

Європейський банк реконструкції і розвитку допоможе Україні сформувати інститут бізнес-омбудсмена, створення якого визначено одним з ключових завдань спеціального Меморандуму про взаєморозуміння для української Антикорупційної ініціативи між Україною і ЄБРР, підписаного сьогодні у Києві.

Украина и ЕБРР подписали меморандум / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум було підписано за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і президента ЄБРР Сумі Чакрабарті.

Коментуючи підписання документа, Яценюк зазначив, що створення інституту підтримки бізнесу, інституту бізнес-омбудсмена, – це вкрай важливий крок.

«Що це означає для бізнесу та інвесторів? Це означає, що у них буде незалежна людина, яка отримає право публічно звернутися до уряду, якщо будуть встановлені факти на митниці, в податковій, державних регуляторах, – там, де порушуватимуться права бізнесменів, – сказав Яценюк. – А для інвесторів це означає, що мільярдні кошти, які будуть вкладені в економіку України, використовуватимуться прозоро, а прояви корупції будуть мінімізовані. Що це означає для уряду? У уряду з'явився публічний критик і помічник».

У свою чергу, президент ЄБРР зазначив: «Я радий поставити свій підпис під меморандумом. Ми починаємо українську антикорупційну ініціативу, і ця робота була б неможливою без співпраці з усіма учасниками процесу і намірів нового уряду реалізувати ідеї, викладені в меморандумі».

За словами Чакрабарті, сьогодні не можна не враховувати усіх реалій розвитку ситуації в Україні, тому саме зараз важливо розпочати активну роботу з подолання корупції в країні заради економічного розвитку і формування сприятливого інвестиційного клімату. У зв'язку з цим формування незалежного інституту підтримки бізнесу, який акумулюватиме думку бізнесу в Україні, включаючи скарги на ведення бізнесу і пропозиції з поліпшення ділової активності, стане ключовою метою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ ЄБРР планує підтримати близько 100 українських підприємств

«Сьогодні ми хочемо не тільки бачити успішну реалізацію конкретних проектів банку в Україні. Ми хочемо бачити успіх усіх трансформацій, які Україна робить на своєму шляху, – зазначив голова ЄБРР. – Для нас Україна стала символом перетворень, які відбуваються в регіоні у цілому. Ми готові до співпраці з урядом, у нас хороша секторальна база підтримки і співпраці, і ми розвиватимемо це і далі».

Довідка УНІАН. Питання подолання корупції в Україні стало активно обговорюватися фахівцями ЄБРР у квітні 2013 року, коли до України прибула місія банку з метою проведення низки зустрічей з представниками влади і пошуку найбільш ефективних заходів боротьби з хабарництвом. Президент ЄБРР Сумі Чакрабарті тоді відзначав, що публічність у сфері антикорупційних заходів не є для банку звичним явищем, проте ситуація з корупцією в Україні досягла такого рівня, що Рада директорів ЄБРР уповноважила керівництво банку донести необхідні рішення до керівництва України.

Місія ЄБРР під час своєї роботи в Україні провела низку зустрічей з представниками влади, включаючи Міністерство доходів і зборів, де обговорювалося питання подолання корупції на митниці. Проте, незважаючи на заявлену важливість роботи, істотних і ефективних домовленостей щодо подолання корупції в Україні за підсумками 2013 року сторони так і не досягли.

У лютому 2014 року Федерація роботодавців України відзначала, що обсяг хабарів, які бізнес був змушений платити українським чиновникам, досяг показника 160 млрд грн на рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter