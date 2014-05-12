Росія хоче припинити обіг гривні в Криму вже з 1 червня

Держдума Росії має намір прийняти поправку, згідно з якою ходіння гривні на території Криму і Севастополя завершиться 1 червня 2014 року.

Про це заявив журналістам голова Держдуми РФ Сергій Наришкін, передає Прайм.

Він повідомив, що 14 травня Держдума розгляне в другому читанні законопроект, що вносить зміни в закон "Про прийняття у Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів - Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя", внесений президентом РФ.

"Поправками до другого читання пропонується скоротити термін обігу гривні на території Республіки Крим та Севастополя до 1 червня 2014 року", - зазначив спікер Держдуми. "І також встановлюється норма, згідно з якою запроваджується обов'язковість дії актів Центрального банку Росії на території Республіки Крим та міста Севастополя", - поінформував він.

Нагадаємо, згідно з так званим законом про входження Криму та Севастополя до складу РФ, одночасно ходіння в анексованій республіці рубля і гривні допускається до 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, з 6 травня в Криму всі безготівкові операції здійснюються тільки в офіційній валюті Росії - рублях.

Також 6 травня Нацбанк вирішив призупинити роботу українських банків у Криму та місті Севастополь тимчасово - до закінчення окупації.

Ще з березня українські банки почали призупиняти свою роботу в Криму через невизначеність юридичного статусу банківської системи півострова.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% людей, які взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Самопроголошений уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня продовжить своє ходіння до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, в магазинах і кафе почали ставити цінники та ціни в двох валютах: гривнях і російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях.

11 квітня невизнана Україною та більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.

