ЄС включив у санкційний список ще 13 осіб та 2 компанії

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ розширила на 13 осіб список російських можновладців, проти яких діють санкції щодо замороження активів та заборони на в'їзд через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України.

Про це УНІАН повідомило європейське дипломатичне джерело в кулуарах Ради ЄС.

"До списку додано ще тринадцять прізвищ і дві компанії. Він буде опублікований пізніше сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.

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Таким чином, в рамках другої фази санкцій ЄС список збільшено до 61 особи, чиї активи на території ЄС заморожені і яким заборонений в'їзд в Європу.

ЄС наразі не готовий переходити до третьої фази санкцій, яка передбачає широкі обмежувальні заходи проти Росії економічного плану. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що ЄС може перейти до третьої фази санкцій, якщо Росія зриватиме проведення президентських виборів в Україні 25 травня.



