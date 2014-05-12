Долар на закритті міжбанку знизився до 11,80 грн

У понеділок, 12 травня, наукраїнському міжбанківському ринку ціни на американську валюту стабілізувалися.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,7000/12,0000.

На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,7000/11,8000.

Як повідомляв УНІАН, на попередній торговій сесії в четвер, 8 травня, торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,9500, на 12:00 ціни знизилися до 11,6600/11,7700.

На закриття торгів на міжбанку 8 травня цінові рівні підвищилися до 11,7000/11,8500.