Долар на закритті міжбанку знизився до 11,80 грн
15:31, 12 травня 2014Фінанси
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Гривня зміцнилася щодо долара.
Долар подешевшав / Фото УНІАН
У понеділок, 12 травня, наукраїнському міжбанківському ринку ціни на американську валюту стабілізувалися.
Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6500/12,0000, на 12:00 звузився спред до 11,7000/12,0000.
На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,7000/11,8000.
Як повідомляв УНІАН, на попередній торговій сесії в четвер, 8 травня, торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,9500, на 12:00 ціни знизилися до 11,6600/11,7700.
На закриття торгів на міжбанку 8 травня цінові рівні підвищилися до 11,7000/11,8500.
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