Мінфін оцінює самодостатність Донецької області в 39,8%, Луганської - у 44,1%

Міністерство фінансів України оцінює здатність Донецької і Луганської областей самостійно забезпечувати свої потреби за підсумками 2013 року в 39,8% і 44,1% відповідно. Про це в ході брифінгу повідомив міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Ми маємо за доходами у 2013 році по Донецькій області 16,3 млрд грн, у той же час витрати на рівні 41 млрд грн. Таким чином, 39,8% складає самодостатність Донецького регіону. Це для тих, хто заявляє, що Донецьк годує Україну”, - сказав він.

Міністр додав, що самодостатність Донецького регіону починаючи з 2011 року постійно падає.

“Луганська область у 2013 році одержала 9,4 млрд грн, загальне фінансування становило 21,3 млрд грн, тобто майже 12 млрд грн Луганщина одержала з державного бюджету. Самодостатність регіону становить 44,1%”, - сказав Шлапак.

Читайте також«Референдуми» у Донецькій і Луганській областях не мають жодних правових наслідків - ЦВК

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки проголосували 89% громадян, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Відповідно до українського законодавства згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, а також США та ряд інших країн світу.