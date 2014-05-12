ЄС запроваджує санкції проти кримських компаній, конфіскованих в України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради ЄС, оприлюднених після засідання за участю глав дипломатій 28-ми країн-членів.

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"В світлі недавніх подій і за відсутності кроків щодо деескалації, Рада вирішила розширити критерії щодо осіб та компаній, на які поширюються заборона на в'їзд та замороження активів. Це стосується осіб, відповідальних за активну підтримку дій чи політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України чи стабільність або безпеку в Україні, чи перешкоджають роботі міжнародних організацій в Україні", - йдеться у висновках.

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"...це стосується дій щодо юридичних осіб, підприємств чи установ у Криму чи Севастополі, чиї права власності були передані у суперечності з українським законодавством, чи юридичних осіб, підприємств або установ, які отримали зиск під передання прав власності", - йдеться в пункті 9-му висновків.