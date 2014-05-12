Мінфін вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол.

Міністерство фінансів України вважає об'єктивним курс гривні на рівні 11 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр фінансів Олександр Шлапак.

"Для збалансування по торгових потоках товарами і послугами для України достатній курс 11 грн за долар у середньому по року. Ми вважаємо, що це той об'єктивний курс, який мав би бути", - сказав він.

Міністр відзначив, що підвищення курсу сьогодні пояснюється реакцією валютного ринку на загальну ситуацію в країні.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

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З початку поточного року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%