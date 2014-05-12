У червні Україну відвідає місія МВФ

Оцінна місія Міжнародного валютного фонду прибуде до нашої країни в червні, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак у ході брифінгу.

«Оцінна місія МВФ приїде до нас у червні. Саме тоді ми обговоримо питання виконання бюджету і оцінки ВВП», - сказав Шлапак.

Він зазначив, що міністерство не згодне з озвученим МВФ прогнозом падіння української економіки в 2014 році на рівні 5%.

Міністр фінансів підкреслив, що це питання обговорюватиметься на переговорах з представниками МВФ у червні під час візиту місії Фонду до України.

При цьому він додав, що питання перегляду параметрів держбюджету поки що не стоїть.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш кредиту в обсязі 3,19 млрд дол. у рамках виконання раніше схваленої дворічної програми співробітництва.

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Дворічна програма співробітництва України і МВФ, що передбачає кредитування економіки України в об'сязі 17 млрд дол., була схвалена радою директорів Фонду в ніч на 1 травня поточного року.