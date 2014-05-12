Глава МВФ вважає, що Україні потрібно дати більше грошей

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що українська криза може обернутися негативними наслідками для всієї світової економіки.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає DW.

За словами Лагард, конфлікт може негативно позначитися на міжнародній торгівлі і фінансових потоках, а також на енергопостачанні в Європі.

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Вона містить у собі ризики, "які дуже складно виміряти і які дуже непередбачуваним чином можуть позначитися на інших країнах", сказала Лагард.

Конфлікт навколо України, на думку Лагард, матиме негативні наслідки для міжнародної торгівлі, іноземних інвестицій, а також для міжнародних потоків капіталу і енергопостачання в Європі.

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Одночасно очільниця організації відзначила, що Україні необхідна фінансова допомога, щоперевищує 17 млрд дол., які вже пообіцяв МВФ. Київ мають підтримати іноземні держави і інші фінансові організації, вважає Лагард. У міжнародного співтовариства "абсолютно немає іншого вибору", заявила вона.