Фонд гарантування вкладів скоротився майже на півмільярда гривень

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 травня становив 7,442 млрд грн, що на 6,08%, або на 482 млн. грн, менше за показник на 1 квітня 2014 року, повідомляє прес-служба фонду.

За інформацією фонду, з початку поточного року обсяг його фінансових ресурсів збільшився на 2,04%, або на 149 млн. грн.

Також повідомляється, що кількість банків-учасників фонду в квітні скоротилася на 1 банк і становила 178 банків.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 квітня становив 7,924 млрд грн, що на 3,08%, або на 252 млн. грн, менше за показник на 1 березня 2014 року.

У 2013 році обсяг фінансових ресурсів фонду збільшився на 19,71%, або 1,201 млрд грн, учасниками фонду на 1 січня 2014 року були 178 банків.

Фонд гарантування створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

З початку поточного року фонд здійснює тимчасову адміністрацію в банках «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель» та “Інтербанку”.

