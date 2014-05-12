Завтра ЄС збирається затвердити допомогу Україні в 1 мільярд євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час спільної прес-конференції із президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, який прибув до Києва на запрошення глави уряду.

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"Завтра весь склад українського уряду відбуває до Брюсселя на історичне спільне засідання України та Єврокомісії. Ми очікуємо завтра підписання важливих документів, у тому числі й документів про виділення мільярдної макрофінансової допомоги Україні", - сказав прем'єр.