Окупаційна влада заблокувала в Криму 4,6 млрд гривень НБУ

Окупаційна влада Криму захопила будівлю Головного управління Національного банку України (НБУ), заблокувавши активи центрального банку країни на 4,6 млрд грн, у тому числі готівкові кошти на 3,9 млрд грн, повідомляє прес-служба НБУ.

"Пізно увечері 8 травня цього року група озброєних осіб прибула до приміщення Головного управління НБУ в АР Крим і заблокувала його діяльність... Блокування роботи кримського підрозділу Нацбанку зробило неможливим здійснення виплат соціальної допомоги українським громадянам, в тому числі матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни", - зазначається в повідомленні.

У прес-службі повідомляють, що серед блокувальників були представники так званої Ради Міністрів Республіки Крим, правоохоронних і судових органів, які пояснили свої дії необхідністю виконання виконавчого листа від 08 травня 2014 року за справою № А83-120/2014 Господарського суду Автономної Республіки Крим.

"Даний виконавчий лист виданий з порушенням вимог українського законодавства та є таким, що не підлягає виконанню Національним банком", - додали в регуляторі.

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За даними НБУ, враховуючи силовий спосіб виконання вищезазначеного судового рішення і можливість непередбачуваних наслідків для здоров’я і життя працівників зазначеного управління, було прийняте рішення про допуск групи озброєних осіб, які здійснили опечатування ряду приміщень, у тому числі і приміщення грошових сховищ.

Як наголошують у повідомленні, неодноразові спроби Нацбанку вивести матеріальні цінності з зазначеного територіального управління наштовхувалися на протидію окупаційної влади регіону.

"Нацбанк залишає за собою право на судове врегулювання, відшкодування витрат і збитків, заподіяних силовими діями представників окупаційних установ АР Крим", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, дії окупаційної влади в регіоні, зокрема, прийняття законів, за якими українські банки зобов’язані виконувати законодавство країни-окупанта, зупинення діяльності декількох українських банків, призначення Центральним банком РФ уповноважених осіб у відповідних фінансових установах, вже призвели до неможливості здійснення банківської діяльності у регіоні, а Національним банком виконання своїх функцій.



